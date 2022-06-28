За выходные РФ выпустила по Украине ракеты стоимостью $220 млн

Июнь, 28 в 7:36

Россия значительно увеличила ракетные обстрелы Украины в выходные 27 и 28 июня. За два дня было выпущено от 60 до 80 дальнобойных ракет.

РФ использовала весь арсенал ракет, имеющихся у оккупантов: Точка-У, Х-22, Оникс, Искандер, Калибр и Х-101.

Больше всего ракет было запущено по Житомирской области – около 30. Еще 20 ракет россияне выпустили по Черниговской области. Также атаковали Киевскую, Хмельницкую, Львовскую и Днепропетровскую области. Удар нанесли и по Николаеву, Харькову и Киеву.

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По данным издания, общая стоимость выпускаемых ракет составляет от $150 до $220 миллионов.

Для расчета стоимости этих ракет были использованы следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, Калибр – $6,5 млн, Искандер – $3 млн, Оникс – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, Точка-У – $0 ,3 млн.

Напомним, что 28 июня российские войска нанесли ракетные удары по городу Кременчуг в Полтавской области. Ракеты попали в торговый центр Амстор, известно о 16 погибших.

Источник: Forbes