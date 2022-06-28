Июнь, 28 в 14:19

Стали известны личности российских летчиков, которые били ракетами по ТЦ в Кременчуге.

Военными преступниками, по данным СМИ, оказались летчики 52 гвардейского авиаполка. Эта воинская часть 33310 находится в поселке Шайковка Калужской области.

На вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят именно те Ту-22М3, которые ударили ракетами Х-22 по торговому центру.

Сейчас смотрят

Сейчас командует 52 авиаполком полковник Олег Тимошин.

Командиром авиационного отряда воинской части является майор Алексей Иваненко.

Летчики 52 гвардейского авиаполка.

Стали известны имена летчиков, которые ударили по ТЦ в Кременчуге / 4 фотографии

Напомним, что после вражеского удара 27 июня по торговому центру Амстор в Кременчуге пропавшими без вести считаются 21 человек.

Источник: InformNapalm