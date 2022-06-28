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Факты / Украина

Стали известны имена летчиков, которые ударили по ТЦ в Кременчуге

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
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Стали известны имена летчиков, которые ударили по ТЦ в Кременчуге

Стали известны личности российских летчиков, которые били ракетами по ТЦ в Кременчуге.

Военными преступниками, по данным СМИ, оказались летчики 52 гвардейского авиаполка. Эта воинская часть 33310 находится в поселке Шайковка Калужской области.

На вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят именно те Ту-22М3, которые ударили ракетами Х-22 по торговому центру.

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Сейчас командует 52 авиаполком полковник Олег Тимошин.

Командиром авиационного отряда воинской части является майор Алексей Иваненко.

Летчики 52 гвардейского авиаполка.

Стали известны имена летчиков, которые ударили по ТЦ в Кременчуге / 4 фотографии

Напомним, что после вражеского удара 27 июня по торговому центру Амстор в Кременчуге пропавшими без вести считаются 21 человек.

Источник: InformNapalm

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