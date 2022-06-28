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Факти / Україна

Стали відомі імена льотчиків, які вдарили по ТЦ у Кременчуку

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Потребує перевірки
Стали відомі імена льотчиків, які вдарили по ТЦ у Кременчуку

З’ясувалися данні російських льотчиків, які били ракетами по ТЦ у Кременчуку.

Військовими злочинцями, за даними ЗМІ, виявилися льотчики 52 гвардійського авіаполку. Ця військова частина 33310 розташована у селищі Шайківка Калузької області.

На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять саме ті Ту-22М3, які вдарили ракетами Х-22 по торговому центру.

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Нині командує 52 авіаполком полковник Олег Тимошин.

Командиром авіаційного загону військової частини є майор Олексій Іваненко.

Льотчики 52 гвардійського авіаполку.

Стали відомі імена льотчиків, які вдарили по ТЦ у Кременчуку / 4 фотографии

Нагадаємо, що після ворожого удару 27 червня по торговому центру Амстор у Кременчуку зниклою безвісти вважається 21 людина.

Джерело: InformNapalm

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