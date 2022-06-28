Июнь, 28 в 12:50

После вражеского удара по торговому центру Амстор в Кременчуге пропавшими без вести считается 21 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга 28 июня.

— На сегодняшний день 18 погибших. 21 человек считается пропавшим без вести. Часть из них может быть среди 18 уже найденных тел, – отметил он.

По словам Монастырского, 15 человек из 36, которые считались пропавшими без вести после ракетного удара, найдены и идентифицированы.

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Он добавил, что опознать тела некоторых погибших не могут из-за того, что они сильно обгорели. Идентификацию будут проводить с помощью экспертизы ДНК, на это уйдет несколько дней.

Кроме того, министр утверждает, что при ликвидации последствий пожара пострадал один из спасателей.

— Он вчера попал в больницу из-за скорости разборки, из-за того, что во время вытягивания тел было отравление угарным газом. Сейчас с ним все хорошо, но он тоже пострадал, – говорит Монастырский.

Напомним, что 27 июня российские захватчики нанесли удары двумя ракетами по ТЦ Амстор в Кременчуге. В городе 28 июня объявлен Днем траура по погибшим.

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