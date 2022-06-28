Июнь, 28 в 1:41

Спасатели продолжают работать на месте ТЦ Амстор в Кременчуге, куда Россия попала ракетами 27 июня. Бойцам ГСЧС уже более 10 часов приходится ликвидировать последствия удара. Известно, что в 00.30 28 июня спасателям удалось локализовать пожар.

— Продолжаем работать на месте ракетных обстрелов торгового центра в Кременчуге. Основные задачи, которые выполняют сейчас спасатели, это проведение аварийно-спасательных работ, разбор завалов и ликвидация очагов пожаров, — заявил председатель ГСЧС Сергей Крук.

Он добавил, что возросло число погибших в результате ракетного удара по торговому центру в Кременчуге.

Сейчас смотрят

— Пока известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 — госпитализированы. Информация обновляется, – добавил Крук.

Кроме того, на месте людям помогают психологи, а работы будут проводиться круглосуточно.

— Все группы реагирования работают в усиленном режиме. На месте работают психологи. Работы будут проводиться круглосуточно, — подчеркнул глава ГСЧС.

Количество жертв в ТЦ Кременчуга снова выросло: 16 погибших, 59 пострадавших / 8 фотографий

Ракетный удар по ТЦ Амстор в Кременчуге

27 июня российские оккупанты ударили ракетами по ТЦ Амстор в Кременчуге Полтавской области. Многие посетители успели выйти из торгового центра, потому что звучала воздушная тревога, но, несмотря на это, там оставались сотни горожан.

Воздушные силы ВС Украины сообщили, что рашисты попали в ТЦ ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

В СНБО отметили, что по Кременчугу были выпущены две ракеты, одна из которых попала в ТЦ, а другая – в городской стадион.

Также на трагедию в Кременчуге отреагировали и мировые лидеры, пораженные циничностью ракетного удара по гражданскому населению.