За вихідні РФ випустила по Україні ракети вартістю $220 млн

Червень, 28 в 7:36

Росія значно збільшила ракетні обстріли України у вихідні 27 та 28 червня. За два дні було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет.

РФ використовувала весь арсенал ракет, які є в окупантів: Точка-У, Х-22, Онікс, Іскандер, Калібр та Х-101.

Найбільше ракет було запущено по Житомирській області – близько 30. Ще 20 ракет росіяни випустили по Чернігівській області. Також атакували Київську, Хмельницьку, Львівську та Дніпропетровську області. Удару завдали і по Миколаїву, Харкову та Києву.

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За даними видання, загальна вартість випущених ракет становить від $150 до $220 мільйонів.

Для розрахунку вартості цих ракет були використані такі оцінки: ціна ракети Х-101 – $13 млн, Калібр – $6,5 млн, Іскандер – $3 млн, Онікс – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, Точка-У – $0 ,3 млн.

Нагадаємо, що 28 червня російські війська завдали ракетних ударів по місту Кременчук у Полтавської області. Ракети влучили у торговий центр Амстор. Наразі відомо про 16 загиблих.

Джерело: Forbes