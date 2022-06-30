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Факты / Украина

Великобритания предоставит Украине $1,2 миллиарда военной помощи

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Великобритания предоставит Украине $1,2 миллиарда военной помощи

Великобритания предоставит Украине еще 1 миллиард фунтов стерлингов военной поддержки, а это $1,2 миллиарда.

Денежные средства пойдут на повышение обороноспособности Украины, включая системы противовоздушной обороны, безэкипажные летательные аппараты, новое оборудование радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц техники для ВСУ.

— Жестокое нападение Путина не только вызывает неисчислимые разрушения в Украине — оно также угрожает миру и безопасности во всей Европе, — говорит премьер-министр Великобритании Борис Джонсона.

Напомним, что 29 июня  правительство Великобритании объявило о новых санкциях против России из-за вторжения в Украину. В этом списке олигарх Владимир Потанин – второй самый богатый человек в РФ, владелец крупного конгломерата Интеррос.

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Источник: Bloomberg

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