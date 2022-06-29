Британия ввела санкции против российского олигарха Потанина и родственницы Путина

Июнь, 29 в 15:39

Британское правительство 29 июня объявило о новых санкциях против России из-за вторжения в Украину. В этом списке олигарх Владимир Потанин – второй самый богатый человек в РФ, владелец крупного конгломерата Интеррос.

Потанин продолжает накапливать богатства, поддерживая режим Путина. Он приобрел Росбанк и акции Тинькофф Банка уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Под санкции также попала Анна Цивилева – двоюродная племянница Путина, супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Ей принадлежит одна из самых крупных угольных компаний России – АО Kolmar Group. Теперь она тоже под санкциями.

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– Пока Путин продолжает свою отвратительную атаку на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что ничего и никого не исключают, в том числе и ближайшее окружение Путина, – подчеркнул спикер британского правительства.

Новые ограничительные меры коснутся также группы российских физических и юридических лиц, причастных к репрессиям гражданского населения и поддержке режима Асада в Сирии.

Таким образом россияне теряют доступ к трастовым услугам в Великобритании.

Источник: GOV.UK