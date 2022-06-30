Велика Британія надасть Україні $1,2 мільярда військової допомоги

Червень, 30 в 9:28

Велика Британія надасть Україні ще 1 мільярд фунтів стерлінгів військової підтримки, а це $1,2 мільярда.

Кошти підуть на підвищення обороноздатності України, зокрема системи протиповітряної оборони, безекіпажні літальні апарати, нове обладнання радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць техніки для ЗСУ.

– Жорстокий напад Путіна не тільки спричиняє незліченні руйнування в Україні – він також загрожує миру та безпеці у всій Європі, – каже прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсона.

Нагадаємо, що 29 червня уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. У цьому списку олігарх Володимир Потанін – друга найбагатша людини в РФ, власник великого конгломерату Інтеррос.

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Джерело: Bloomberg