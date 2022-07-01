Гранты от государства для поддержки бизнеса: єРобота начала принимать заявки в Дії

Июль, 01 в 20:51

В Украине заработала грантовая программа єРобота, с помощью которой украинцы смогут получить финансирование от государства для поддержки бизнеса.

Заявку на получение гранта с 1 июля можно подать через портал Дія.

– Гранты на создание собственного дела, расширение работы малого и среднего бизнеса, а также получение новых навыков для новой карьеры. єРобота — это шесть программ, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест, — написал на своей официальной странице в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шесть программ грантового финансирования:

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гранты до 250 тыс. грн на любой микробизнес;

гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки;

гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га) и построение новых теплиц (до 7 млн грн);

гранты для стартапов в ІТ;

гранты на обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.

Напомним, что в рамках программы єРобота Ощадбанк с 1 июля начинает принимать заявки украинцев для получения грантовой поддержки на сумму до 250 тыс. грн на развитие действующего бизнеса или открытие нового проекта.

Источник: Денис Шмигаль

Фото: портал Дія