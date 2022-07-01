Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Гранти від держави для підтримки бізнесу: єРобота почала приймати заявки в Дії

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Гранти від держави для підтримки бізнесу: єРобота почала приймати заявки в Дії

В Україні запрацювала грантова програма єРобота, за допомогою якої українці зможуть отримати фінансування від держави для підтримки бізнесу.

Заявку на отримання гранту з 1 липня можна подати через портал Дія.

– Гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри. єРобота — це шість програм, які дозволять створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць, – написав на своїй офіційній сторінці у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шість програм грантового фінансування:

Зараз дивляться
  • гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес;
  • гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки;
  • гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) та побудову нових теплиць (до 7 млн грн);
  • гранти для стартапів у ІТ;
  • гранти на здобуття нових навичок у сфері інформаційних технологій.

Нагадаємо, що у рамках програми єРобота Ощадбанк з 1 липня починає приймати заявки українців для отримання грантової підтримки на суму до 250 тис. грн на розвиток чинного бізнесу або відкриття нового проєкту.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: портал Дія

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка