Гранти від держави для підтримки бізнесу: єРобота почала приймати заявки в Дії
В Україні запрацювала грантова програма єРобота, за допомогою якої українці зможуть отримати фінансування від держави для підтримки бізнесу.
Заявку на отримання гранту з 1 липня можна подати через портал Дія.
– Гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри. єРобота — це шість програм, які дозволять створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць, – написав на своїй офіційній сторінці у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Шість програм грантового фінансування:
- гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес;
- гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки;
- гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) та побудову нових теплиць (до 7 млн грн);
- гранти для стартапів у ІТ;
- гранти на здобуття нових навичок у сфері інформаційних технологій.
Нагадаємо, що у рамках програми єРобота Ощадбанк з 1 липня починає приймати заявки українців для отримання грантової підтримки на суму до 250 тис. грн на розвиток чинного бізнесу або відкриття нового проєкту.
Джерело: Денис Шмигаль
Фото: портал Дія