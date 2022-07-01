Гранти від держави для підтримки бізнесу: єРобота почала приймати заявки в Дії

Липень, 01 в 20:51

В Україні запрацювала грантова програма єРобота, за допомогою якої українці зможуть отримати фінансування від держави для підтримки бізнесу.

Заявку на отримання гранту з 1 липня можна подати через портал Дія.

– Гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри. єРобота — це шість програм, які дозволять створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць, – написав на своїй офіційній сторінці у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шість програм грантового фінансування:

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гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес;

гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки;

гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) та побудову нових теплиць (до 7 млн грн);

гранти для стартапів у ІТ;

гранти на здобуття нових навичок у сфері інформаційних технологій.

Нагадаємо, що у рамках програми єРобота Ощадбанк з 1 липня починає приймати заявки українців для отримання грантової підтримки на суму до 250 тис. грн на розвиток чинного бізнесу або відкриття нового проєкту.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: портал Дія