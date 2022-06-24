Июнь, 24 в 17:13

Ощадбанк начнет принимать заявки для получения грантовой поддержки на сумму до 250 тыс. грн на развитие действующего бизнеса или открытие нового проекта с 1 июля.

В рамках новой государственной программы єРобота все желающие могут подать заявку с бизнес-планом о создании или развитии собственного дела в любое отделение банка. Сейчас специалисты корректируют возможность дальнейшей подачи документов через мобильное приложение Дія.

По данным Ощадбанка, участником программы может стать любой украинец (как физическое, так и юридическое лицо). С помощью гранта на сумму до 250 тыс. грн. предприниматели могут закупить оборудование, приобрести необходимые материалы, заплатить за аренду.

Сейчас смотрят

Если создать один или два рабочих места на период более трех лет и заплатить налоги за этот период, тогда грант не возвращается.

В случае соответствия критериям программы, деньги перечислят на отдельный счет предпринимателя или юридического лица в Ощадбанке. Государственная служба занятости будет принимать решение о предоставлении грантовых средств.

Источник: Ощадбанк