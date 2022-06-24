Деньги на новый бизнес: Ощадбанк начнет принимать заявки украинцев с 1 июля
Ощадбанк начнет принимать заявки для получения грантовой поддержки на сумму до 250 тыс. грн на развитие действующего бизнеса или открытие нового проекта с 1 июля.
В рамках новой государственной программы єРобота все желающие могут подать заявку с бизнес-планом о создании или развитии собственного дела в любое отделение банка. Сейчас специалисты корректируют возможность дальнейшей подачи документов через мобильное приложение Дія.
По данным Ощадбанка, участником программы может стать любой украинец (как физическое, так и юридическое лицо). С помощью гранта на сумму до 250 тыс. грн. предприниматели могут закупить оборудование, приобрести необходимые материалы, заплатить за аренду.
Если создать один или два рабочих места на период более трех лет и заплатить налоги за этот период, тогда грант не возвращается.
В случае соответствия критериям программы, деньги перечислят на отдельный счет предпринимателя или юридического лица в Ощадбанке. Государственная служба занятости будет принимать решение о предоставлении грантовых средств.
Источник: Ощадбанк