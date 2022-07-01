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Факты / Украина

Учителям вернули отпуск продолжительностью 56 дней, однако есть ограничения — Рада

Маліновська Ангеліна, редактор ленты
Вчителька у школі

Верховная Рада законопроектом №7251 вернула продолжительность отпусков для педагогических и научно-педагогических работников — до 56 календарных дней.

Об этом рассказал председатель Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

— Проект закона 7251 принят в целом и подписан спикером сегодня, – говорит он.

При этом, в тексте законопроекта предложено изменить 1 ч. ст. 12 закона Об организации трудовых отношений в условиях военного положения на такую:

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— В период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год.

Таким образом, теперь ограничение снято, а решение о продолжительности отпуска будет принимать директор или основатель школы.

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— Педагоги смогут брать отпуск полной продолжительности — до 56 календарных дней… Знаю, насколько это насущный вопрос для работников образования. Ведь на время военного положения отпуск был ограничен 24 днями, — отметила народный депутат от фракции Слуга народа Юлия Гришина.

Итак, продолжительность отпусков педагогов после подписания закона президентом Украины может составлять 56 дней, как и раньше. Однако работодатель может принять решение о 24-дневном отпуске.

Источник: Сергей Бабак

Фото: Chekyravaa | Dreamstime.com

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