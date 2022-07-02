Навчальний рік 2022-2023: чи готові школи приймати учнів офлайн

Липень, 01 в 21:40

Заступник МОН Андрій Вітренко розповів, чи готові навчальні заклади з початку нового навчального року 2022-2023 приймати учнів офлайн та чи є порушенням збір коштів з батьків на бомбосховища у школах.

– Багато шкіл в нас переповненні, тому ми наполягаємо, щоб освітній процес був організований таким чином, щоб кількість місць у бомбосховищах відповідала кількості учасників освітнього процесу. Це не лише діти, а й вчителі, адміністративний персонал та технічний персонал, – зазначає Вітренко.

Також він додав, що важливо, щоб батьки бачили місця, де перебуватимуть під час повітрянних тревог їх діти.

Крім того, Вітренко назвав неприпустимою ситуацію зі збором коштів на бомбосховища у школах.

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Також заступник МОН розповів, як отримати документи про освіту учням з тимчасово окупованих територій та тим, хто знаходиться за кордоном.

– Всю необхідну інформацію про атестат можна отримати в Управлінні освіти відповідних областей, де були зареєстровані діти. Якщо діти перемістилися на більш безпечні території України і там були записані до школи, то там вони можуть отримати свої документи. Діти, які знаходяться закордоном можуть звертатися до дипломатичних представництв з проханням надати їм інформацію про документи про освіту, – каже Вітренко.

Фото: depositphotos