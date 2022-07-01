Оккупанты через Арабатскую стрелку убегают с Херсонщины в Крым – разведка

Июль, 01 в 13:57

В Херсонской области во временно оккупированной Калиновке замечена группа дезертиров 18-20 лет в форме российского образца, но без знаков различия и головных уборов, которые просят еду и воду у местного населения, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, один из дезертиров может быть ранен.

У них при себе три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма исключительно ночью, а днем ​​прячутся.

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В ГУР говорят, что в Херсонской области случаи дезертирства российских военных фиксируются довольно часто, и главная причина – большие потери из-за точных ударов украинской артиллерии.

Маршрут в Крым через Арабатскую стрелку считается наиболее безопасным.

Российские солдаты придумывают все новые способы побега с войны в Украине, о которых ГРУ и СБУ узнает из перехватов разговоров оккупантов с родственниками.

Прибегают даже к умышленному увечью. Так, россиянин предложил товарищу переломать пальцы трофейной битой. Ему нужно было срочно уехать домой, но командир не отпустил.