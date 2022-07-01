Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Оккупанты через Арабатскую стрелку убегают с Херсонщины в Крым – разведка

Валентина Летяк, редактор ленты
російські солдати
Фото: Depositphotos

В Херсонской области во временно оккупированной Калиновке замечена группа дезертиров 18-20 лет в форме российского образца, но без знаков различия и головных уборов, которые просят еду и воду у местного населения, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, один из дезертиров может быть ранен.

У них при себе три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма исключительно ночью, а днем ​​прячутся.

Сейчас смотрят

В ГУР говорят, что в Херсонской области случаи дезертирства российских военных фиксируются довольно часто, и главная причина – большие потери из-за точных ударов украинской артиллерии.

Маршрут в Крым через Арабатскую стрелку считается наиболее безопасным.

Российские солдаты придумывают все новые способы побега с войны в Украине, о которых ГРУ и СБУ узнает из перехватов разговоров оккупантов с родственниками.

Прибегают даже к умышленному увечью. Так, россиянин предложил товарищу переломать пальцы трофейной битой. Ему нужно было срочно уехать домой, но командир не отпустил.

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка