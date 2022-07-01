Окупанти через Арабатську стрілку тікають з Херсонщини до Криму – розвідка

Липень, 01 в 13:57

У Херсонській області в тимчасово окупованій Калинівці помічена група дезертирів 18-20 років у формі російського зразка, але без знаків розрізнення та головних уборів, які просять їжу та воду у місцевого населення, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, один із дезертирів може бути поранений.

У них з собою три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму виключно вночі, а вдень переховуються.

Зараз дивляться

В ГУР кажуть, що в Херсонській області випадки дезертирства російських військових фіксуються доволі часто, і головна причина – великі втрати через точні удари української артилерії.

Маршрут до Криму через Арабатську стрілку вважається найбільш безпечним.

Російські солдати вигадують все нові способи втечі з війни в Україні, про які ГРУ та СБУ дізнається з перехоплень розмов окупантів з родичами.

Вдаються навіть до навмисного каліцтва. Так, росіянин запропонував товаришу переламати пальці трофейною битою. Йому треба було терміново поїхати додому, але командир не відпустив.