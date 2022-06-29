Июнь, 29 в 19:25

Ломать себе пальцы на руках – такой новый способ избегания участия в войне с Украиной придумали российские солдаты. Об этом оккупант, подразделение которого находится на Харьковщине, рассказал в телефонном разговоре с отцом, который перехватили сотрудники СБУ.

Россиянин говорит, что товарищу нужно было срочно уехать домой, но командир не отпустил, поэтому он посоветовал ему переломать пальцы битой.

– Я говорю, ну есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебя палец сломаю. Он говорит: Ну давай! Я ему и ударил, – рассказывает он отцу.

Однако одного удара было мало – врачи зафиксировали только ушиб, поэтому пришлось ударить по пальцам еще раз.

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В то же время в СБУ напоминают, что существует не травматический способ избежать участия в войне – российские солдаты могут просто сдаться в плен и сохранить свою жизнь, позвонив на горячую линию 2402.

С другого перехвата стало известно, что российские военные ищут также легальные способы, чтобы сбежать из войны.

В одном из разговоров оккупант просит мать найти для этого хорошего юриста.