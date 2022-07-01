Зеленский назвал актом терроризма ночной обстрел Сергеевки

Июль, 01 в 18:48

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одесской области целенаправленным актом терроризма против украинского народа.

Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Нидерландов Йонасом Гар Стере в Киеве.

– Сегодня российская армия нанесла очередной жестокий ракетный удар. Это была сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета. Она ударила по обычному жилому дому в Одесской области. Такие ракеты создавали для поражения авианосцев и других крупных военных кораблей, – сказал Зеленский.

Он отметил, что этот ракетный удар “не был случайным”.

Сейчас смотрят

– Это не случайный удар, как об этом говорят масс-медиа в Российской Федерации. Это целенаправленный ракетный удар России, террор России, будем откровенными, против наших городов и сел, против наших людей, взрослых и детей, — подчеркнул глава государства.

Напомним, что 1 июля около 1.00 одна российская ракета попала по девятиэтажному жилому дому в Одесской области, а вторая – по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе. В результате ракетного удара по Сергеевке погибли 20 человек.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: ГСЧС