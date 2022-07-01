Июль, 01 в 1:54

В Одесской области российская ракета попала по жилому дому. По последним данным, сильно поврежден один подъезд. Также пишут о попадании еще одной ракеты по местной базе отдыха. Сейчас мирных жителей достают из-под завалов.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в результате ракетного удара есть погибшие. Однако количество жертв не сообщается.

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В сеть попали видео, которые начинают выкладывать люди из-под завалов дома. На одном из них девушка в крови умоляет о помощи.

Ракета ударила по курортному поселку Сергеевка в Одесской области. Сообщается, что в результате удара российской армии есть много жертв. В радиусе двух км вылетели окна из рядом расположенных домов.

Взрывы в Одесской области раздались во время воздушной тревоги. В Вооруженных силах Украины предупредили, что российские войска в который раз запускали ракеты, поэтому следует немедленно пойти в укрытия.