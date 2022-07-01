Зеленський назвав актом тероризму нічний обстріл Сергіївки

Липень, 01 в 18:48

Президент України Володимир Зеленський назвав російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі в Одеській області цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу.

Про це він заявив на брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Йонасом Гар Стере в Києві.

– Сьогодні російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару. Це була надзвукова крилата протикорабельна ракета. Вона вдарила по звичайному житловому будинку на Одещині. Такі ракети створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, – каже Зеленський.

Він наголосив, що цей ракетний удар “не був випадковим”.

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– Це не випадковий удар, як про це говорять мас-медіа в Російській Федерації. Це цілеспрямований ракетний удар Росії, терор Росії, будьмо відвертими, проти наших міст і сіл, проти наших людей, дорослих і дітей, – говорить голова держави.

Нагадаємо, що 1 липня близько 1.00 одна російська ракета влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок на Одещині, а друга – по базі відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Внаслідок ракетного удару по Сергіївці загинули 20 людей.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: ДСНС