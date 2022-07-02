Окупанти тримають у “в’язницях” ОРДЛО понад 10 тис. маріупольців – Бойченко

Липень, 02 в 16:36

Мер Маріуполя Вадим Бойченко стверджує, що російські окупанти тримають у в’язницях так званої ДНР понад 10 тис. маріупольців.

– Мирних цивільних мешканців було затримано окупантами та направлено до місць позбавлення волі. Відомо про чотири такі в’язниці: дві в Оленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці. Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі, – повідомив він.

За словами Бойченка, їх закрили у тісних камерах 2 на 3 метри по 10 людей, майже не дають води та не виводять на вулицю.

Також, як зазначає мер, у громадян немає доступу до нормальної медичної допомоги, а також вони наражаються на різні форми тортур – від психологічних до фізичних.

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Повідомляється, що окупанти створили справжні концтабірні умови, у яких мирні маріупольці змушені виживати.

– Закликаю Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання громадян міста. Застосувати всі можливі інструменти для отримання списків ув’язнених. Досягти, щоб вони отримали гідні умови перебування. Але разом з тим працювати над звільненням кожного маріупольця, – підкреслив Вадим Бойченко у заяві, поширеній Маріупольською міськрадою в Telegram.



