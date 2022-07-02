Июль, 02 в 13:40

В Мариуполе растет сопротивление украинцев, из-за чего российские войска приступили к очередной волне проверок и фильтрации. Даже люди, уже прошедшие фильтрацию, вынуждены проходить дополнительный допрос ФСБ России во время въезда на территорию Запорожской области.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, на следующей неделе волна обысков и проверок дойдет и до города.

– Мариуполь. Сейчас. Гуманитарный штаб оккупантов в ТЦ Метро. Сопротивление. Сопротивление в Мариуполе медленно, однако набирает обороты. Необходимо смириться, что Мариуполь – это украинский город, — считает советник мэра.

Андрющенко предупредил, что на следующей неделе дополнительные фильтрации и допросы ФСБ России могут начаться на территории Мариуполя, потому что российские наемники боятся усиления сопротивления граждан Украины.