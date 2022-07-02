Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Мариуполь — это Украина: оккупанты начали очередную волну фильтрации из-за увеличения сопротивления

Юля Захарченко, редактор ленты
Мариуполь — это Украина: оккупанты начали очередную волну фильтрации из-за увеличения сопротивления
Фото: Depositphotos

В Мариуполе растет сопротивление украинцев, из-за чего российские войска приступили к очередной волне проверок и фильтрации. Даже люди, уже прошедшие фильтрацию, вынуждены проходить дополнительный допрос ФСБ России во время въезда на территорию Запорожской области.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, на следующей неделе волна обысков и проверок дойдет и до города.

Фото: Петр Андрющенко

– Мариуполь. Сейчас. Гуманитарный штаб оккупантов в ТЦ Метро. Сопротивление. Сопротивление в Мариуполе медленно, однако набирает обороты. Необходимо смириться, что Мариуполь – это украинский город, — считает советник мэра.

Андрющенко предупредил, что на следующей неделе дополнительные фильтрации и допросы ФСБ России могут начаться на территории Мариуполя, потому что российские наемники боятся усиления сопротивления граждан Украины.

Сейчас смотрят
Читайте
На Запорожье российские военные устроили между собой стрельбу: погибли четверо оккупантов

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка