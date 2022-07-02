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Факты / Украина

ВСУ освободили от оккупации Ивановку на Херсонщине – Генштаб

Анастасия Гевко, редактор ленты
ВСУ освободили от оккупации Ивановку на Херсонщине – Генштаб
Фото: Минобороны

Вооруженные Силы Украины освободили от российской оккупации еще один населенный пункт на Херсонщине – Ивановку. 

Это следует из сводки Генштаба от 2 июля.

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Как сообщается, рашисты активно обстреливают Донетчину и Харьковщину. Однако украинским силам обороны удалось отразить наступление оккупантов в районе Новомихайловки.

Тем временем на Волынском и Полесском направлениях ВС Беларуси тренируются наводить понтонные переправы, однако признаков формирования наступательных группировок пока нет.

В направлении Харькова оккупанты безуспешно штурмовали населенный пункт Дементиевка. 

На Славянском направлении враги продолжают обороняться и обстреливать районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвинкового. В районе Богородичного украинские воины вновь отбили попытку штурма со стороны РФ.

На Донецком направлении агрессоры обстреляли гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаровки, закрепляются в районе н.п. Верхнекаменка.

На Краматорском направлении были обстрелы возле Белогоровки.

На Бахмутском – РФ вела обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы и Берестового. Возле последнего рашисты провели разведку боем, однако украинские воины дали решительный отпор и заставили врага отойти.

Враг обстрелял артиллерией разных калибров районы Авдеевки, Опытного, Нетайлового, Павловки, Орехова, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки, неподалеку от Павловки – наносил авиаудары.

Защитники зафиксировали наступательные действия врага в районе Новомихайловки, однако защитники остановили и отбросили оккупантов.

Продолжаются систематические обстрелы из артиллерии на Южнобугском направлении. 

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Источник: Генштаб ВСУ
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