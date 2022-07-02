ВСУ освободили от оккупации Ивановку на Херсонщине – Генштаб
Вооруженные Силы Украины освободили от российской оккупации еще один населенный пункт на Херсонщине – Ивановку.
Это следует из сводки Генштаба от 2 июля.
Как сообщается, рашисты активно обстреливают Донетчину и Харьковщину. Однако украинским силам обороны удалось отразить наступление оккупантов в районе Новомихайловки.
Тем временем на Волынском и Полесском направлениях ВС Беларуси тренируются наводить понтонные переправы, однако признаков формирования наступательных группировок пока нет.
В направлении Харькова оккупанты безуспешно штурмовали населенный пункт Дементиевка.
На Славянском направлении враги продолжают обороняться и обстреливать районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвинкового. В районе Богородичного украинские воины вновь отбили попытку штурма со стороны РФ.
На Донецком направлении агрессоры обстреляли гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаровки, закрепляются в районе н.п. Верхнекаменка.
На Краматорском направлении были обстрелы возле Белогоровки.
На Бахмутском – РФ вела обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы и Берестового. Возле последнего рашисты провели разведку боем, однако украинские воины дали решительный отпор и заставили врага отойти.
Враг обстрелял артиллерией разных калибров районы Авдеевки, Опытного, Нетайлового, Павловки, Орехова, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки, неподалеку от Павловки – наносил авиаудары.
Защитники зафиксировали наступательные действия врага в районе Новомихайловки, однако защитники остановили и отбросили оккупантов.
Продолжаются систематические обстрелы из артиллерии на Южнобугском направлении.