Липень, 02 в 19:56

Збройні Сили України звільнили від російської окупації ще один населений пункт на Херсонщині – Іванівку.

Це випливає зі зведення Генштабу від 2 липня.

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Як повідомляється, рашисти активно обстрілюють Донеччину та Харківщину. Проте українським силам оборони вдалося відобразити настання окупантів у районі Новомихайлівки.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках ЗС Білорусі тренуються наводити понтонні переправи, проте ознак формування наступальних угруповань наразі немає.

У напрямку Харкова окупанти безуспішно штурмували село Дементіївка.

На Слов’янському напрямку вороги продовжують оборонятися та обстрілювати райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. У районі Богородичного українські воїни знову відбили спробу штурму РФ.

На Донецькому напрямку агресори обстріляли цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки, закріплюються в районі н.п. Верхньокам’янка.

На Краматорському напрямку були обстріли біля Білогорівки.

На Бахмутському – РФ вела обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Кодеми та Берестового. Біля останнього рашисти провели розвідку боєм, проте українські воїни дали рішучу відсіч та змусили ворога відійти.

Ворог обстріляв артилерією різних калібрів райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки, неподалік Павлівки – наносив авіаудари.

Захисники зафіксували наступальні дії ворога в районі Новомихайлівки, проте захисники зупинили та відкинули окупантів.

Продовжуються систематичні обстріли з артилерії на Південнобузькому напрямку.