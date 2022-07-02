ПВО NASAMS от США и новый обстрел Змеиного: что происходит на 129-е сутки войны
США объявили о новом пакете помощи для Украины на $820 млн – в него войдут системы ПВО NASAMS.
Ракетный обстрел Одесской области: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает страны-партнеры предоставить Украине современные системы противоракетной обороны.
За первое полугодие экспорт из Украины снизился на 23,7% по сравнению с первым полугодием 2021 года.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Александр Лукашенко манипулирует Путиным, организовав операцию по дезинформации, создав тем самым угрозу вторжения со стороны Беларуси.
Зеленский поблагодарил США и лично президента Джо Байдена за новый пакет поддержки для Украины, содержащий очень мощные системы NASAMS.
Зенитный ракетный комплекс, существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали ради такой поставки. В общей сложности этот пакет стоит $820 млн и, кроме NASAMS, содержит также боеприпасы для артиллерии и радары, — отметил президент.
Противовоздушная оборона Украины уничтожила две ракеты, летевшие в направлении Харькова со стороны российского Белгорода.