ПВО NASAMS от США и новый обстрел Змеиного: что происходит на 129-е сутки войны

США объявили о новом пакете помощи для Украины на $820 млн – в него войдут системы ПВО NASAMS.

Ракетный обстрел Одесской области: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает страны-партнеры предоставить Украине современные системы противоракетной обороны.

За первое полугодие экспорт из Украины снизился на 23,7% по сравнению с первым полугодием 2021 года.