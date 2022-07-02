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Факты / Украина / Общество
Марта Бондаренко |
ПВО NASAMS от США и новый обстрел Змеиного: что происходит на 129-е сутки войны

ПВО NASAMS от США и новый обстрел Змеиного: что происходит на 129-е сутки войны

США объявили о новом пакете помощи для Украины на $820 млн – в него войдут системы ПВО NASAMS.

Ракетный обстрел Одесской области: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает страны-партнеры предоставить Украине современные системы противоракетной обороны.

За первое полугодие экспорт из Украины снизился на 23,7% по сравнению с первым полугодием 2021 года.

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00:11 - 02 июля

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Александр Лукашенко манипулирует Путиным, организовав операцию по дезинформации, создав тем самым угрозу вторжения со стороны Беларуси.

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00:09 - 02 июля

Зеленский поблагодарил США и лично президента Джо Байдена за новый пакет поддержки для Украины, содержащий очень мощные системы NASAMS.

Зенитный ракетный комплекс, существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали ради такой поставки. В общей сложности этот пакет стоит $820 млн и, кроме NASAMS, содержит также боеприпасы для артиллерии и радары, — отметил президент.

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00:07 - 02 июля
ВСУ сбили две российские ракеты над Харьковом

Противовоздушная оборона Украины уничтожила две ракеты, летевшие в направлении Харькова со стороны российского Белгорода.

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