Военный эксперт объяснил, зачем Лукашенко рассказывает о нападении Украины на Беларусь

Июль, 03 в 21:03

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко относительно того, что Украина вот-вот собирается напасть на Беларусь.

– Назвал объекты, кстати, объекты почти все совпали с теми, о которых я говорил. Это Мозырский НПЗ, это аэродром, я так понимаю, тоже в Мозыре. Это Гомель и еще один военный аэродром, возле Гомеля. Что если там будут удары со стороны Украины, но нам нечем ударить туда к большому сожалению. Мы ничем не достаем. Так что, наверное, пусть Лукашенко расслабиться, Украина не собирается нападать на Беларусь, — говорит Жданов.

По мнению эксперта, президент Беларуси ищет причины объявления войны.

Также Лукашенко угрожал применением ядерного оружия, призывая Путина дать ему ядерную бомбу. Однако затем сделал заявление совершенно противоречивое, что ни он, ни президент РФ никого не пугают в мире применением ядерного оружия.

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Эксперт считает, что Лукашенко делает политические заявления для того, чтобы “постараться максимально запугать нас, чтобы мы не вздумали снимать войска с северного направления и усиливать свое восточное направление”.

Фото: Depositphotos