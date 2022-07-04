Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Военный эксперт объяснил, зачем Лукашенко рассказывает о нападении Украины на Беларусь

Маліновська Ангеліна, редактор ленты
Олександр Лукашенко

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко относительно того, что Украина вот-вот собирается напасть на Беларусь.

– Назвал объекты, кстати, объекты почти все совпали с теми, о которых я говорил. Это Мозырский НПЗ, это аэродром, я так понимаю, тоже в Мозыре. Это Гомель и еще один военный аэродром, возле Гомеля. Что если там будут удары со стороны Украины, но нам нечем ударить туда к большому сожалению. Мы ничем не достаем. Так что, наверное, пусть Лукашенко расслабиться, Украина не собирается нападать на Беларусь, — говорит Жданов.

По мнению эксперта, президент Беларуси ищет причины объявления войны.

Читайте
Приговор Лукашенко. Как Беларусь втягивают в войну против Украины

Также Лукашенко угрожал применением ядерного оружия, призывая Путина дать ему ядерную бомбу. Однако затем сделал заявление совершенно противоречивое, что ни он, ни президент РФ никого не пугают в мире применением ядерного оружия.

Сейчас смотрят

Эксперт считает, что Лукашенко делает политические заявления для того, чтобы “постараться максимально запугать нас, чтобы мы не вздумали снимать войска с северного направления и усиливать свое восточное направление”.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка