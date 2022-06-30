Июнь, 30 в 19:57

С самого начала российского вторжения в Украину Беларусь предоставила свою территорию в качестве плацдарма для атаки войск агрессора. С белорусских аэродромов российские самолеты совершали боевые вылеты, через белорусскую инфраструктуру россиянам поставлялось оружие и горючее, в белорусских больницах принимали раненых оккупантов.

После поражения в битве за Киев россияне бежали через Беларусь, оттуда отправляя домой награбленное в Украине. С апреля разве что самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко продолжал развлекать мир заявлениями о разнообразных нападениях, которые он предотвратил, но реальной угрозы со стороны соседа украинские чиновники и военные не видели.

В своем традиционном вечернем видеообращении 26 июня президент Украины Владимир Зеленский особое внимание уделил Беларуси, и даже обратился к жителям этой страны, предупредив, что Россия втягивает их в войну.

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— В Кремле за вас уже все решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы, и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в состоянии не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше, — сказал президент.

Почему ситуация изменилась?

Российская провинция

Понятно, что с начала войны Беларусь стала соучастницей России. Но также понятно, что власти страны давно упустили возможность принятия самостоятельных решений, превратившись в марионеток Кремля. И вот хозяин вновь начал дергать за ниточки.

22 июня Минск объявил “мобилизационные учения” на границе с Украиной, 23 июня в страну прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу и объявил о “срочной необходимости” укрепить оборону Беларуси.

25 июня Лукашенко вызвали на поклон к хозяину, и Владимир Путин пообещал разместить на территории Беларуси комплексы Искандер-М, которые могут нести ядерные боеприпасы. В тот же день российские самолеты с территории Беларуси выпустили по Украине более 20 ракет, чего не было с апреля.

В украинской разведке ракетные удары с территории Беларуси назвали масштабной провокацией России с целью дальнейшего втягивания этой страны в войну. Кроме того, украинские спецслужбы сообщили, что приближенные к Лукашенко чиновники и предприниматели с 20 июня организовывают эвакуацию своих семей из Мозыря – города в нескольких десятках километров от границы с Украиной, в котором находится крупнейший в Беларуси нефтеперерабатывающий завод.

22 июня, по данным украинских спецслужб, на территорию нефтеперерабатывающего завода въехало большое количество вооруженных людей, которые очень активно начали вывозить горючее. Подобные меры в спецслужбах связывали не только с вероятным вступлением в войну со стороны Беларуси, но и с тем, что местные элиты понимают последствия этого.

Также в украинской разведке сообщили, что россияне готовят подрыв жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, и в город уже прибыли диверсионные группы. То есть классическая КГБшная схема — в Москве перед второй Чеченской войной ее уже проходили. Между тем, Лукашенко начал рассказывать о возможном украинском ударе по Мозырю и теоретическом ответе белорусов на это.

Почему именно сейчас

Конечно, российскими провокациями на наших границах в Украине уже мало кого удивишь, и они нужны со стороны Беларуси для того, чтобы отвлекать на это направление часть сил ВСУ, которая могла бы быть задействована на востоке или юге.

Однако Путин давно мечтает о восстановлении СССР, а сейчас, как говорят, триединого государства — из России, Беларуси и временно оккупированных районов Украины. Беларусь он, казалось бы, давно аннексировал, но Лукашенко все равно постоянно пытается ускользнуть из кремлевских рук, сохраняя какие-то хотя бы формальные признаки самостоятельности. Особенно это было заметно в попытке Батьки снова притвориться миротворцем и мирным трактористом после поражения россиян на севере Украины.

Бросить белорусские войска в Украину означает для Кремля окончательно привязать Лукашенко к себе и обрубить ему любые пути для отступления.

К тому же тяжелые бои на Донбассе изматывают российскую армию, резервы тают, а Украина продолжает получать оружие от Запада. Остановить эти поставки с военной точки зрения удобнее всего наступлением из Беларуси, перерезая транспортные цепи из западноукраинских областей.

Верная смерть

Впрочем, сил на такую операцию на сегодняшний день ни в России, ни тем более в Беларуси нет и в помине. Беларусь на границах с Украиной, по данным нашего Генштаба, собрала до 5 тыс. военных. Такой группировки очень мало для осуществления эффективных наступательных операций. В Украине белорусов ждут подготовленные линии обороны, а значит, полный разгром.

— Нет достаточных сил, опыта, мотивации — для того чтобы вооруженные силы Беларуси могли самостоятельно зайти на территорию Украины, — отмечает белорусский оппозиционер Павел Латушко.

По его мнению, все, на что способен Лукашенко – это мелкие провокации, чтобы держать украинцев в напряжении.

По словам военного эксперта Олега Жданова, Лукашенко мог бы развернуть белорусскую армию до 35 тыс. человек. Но тогда, предполагает Жданов, лишь усилился бы риск восстания против власти внутри страны. Ведь в ряды и так немотивированной армии придут военнообязанные из гражданской жизни, которые принесут с собой еще больший процент антивоенных настроений в вооруженные силы Беларуси.

— Это для Лукашенко будет еще сложнее, чем сегодня приказ Кремля наступать. Я думаю, что он будет пытаться избежать этого приказа о вмешательстве Беларуси в войну на стороне Российской Федерации, — прогнозирует военный эксперт.

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный уверен, что наступление белорусской армии в Украину попросту снесет власть Лукашенко.

Большинство белорусов выступают радикально против этой войны, — напоминает Безсмертный. — Более того, попытки два-три месяца назад ввести в бой отдельные подразделения столкнулись с решительными отказами. В отставку ушли заместитель министра обороны Беларуси, заместитель начальника Генштаба, потому что им давали команды комплектовать части для боев в Украине. Они категорически отказывались.

— Здесь надо понимать: ситуация складывается таким образом, что если бы сейчас белорусская оппозиция была готова к безумию Путина и Лукашенко на территории Беларуси, она могла бы перехватить инициативу, снести Лукашенко и начать строительство демократической Беларуси, — считает Бессмертный.

Во время первого наступления россиян на Украину через Беларусь в стране началась настоящая рельсовая война. Белорусы выводили из строя железнодорожные пути, которыми перемещалась по их стране российская военная техника. Лукашенко уже успел ввести за такие действия смертную казнь в стране.

Так что полноценное вступление Беларуси в войну лишь усилит внутреннее сопротивление в государстве. Но, возможно, и без этого белорусам уже следует вспомнить их расстрелянную недореволюцию и сбросить навязчивого таракана, тем более, пока его хозяин немного занят?

Собственно, для этого Зеленский и обращается непосредственно к белорусам, а не к тому, кто называет себя сейчас “белорусской властью”.

Фото: Depositphotos