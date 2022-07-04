Військовий експерт пояснив, навіщо Лукашенко розповідає про напад України на Білорусь

Липень, 03 в 21:03

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка, що Україна ось-ось збирається напасти на Білорусь.

– Назвав об’єкти, до речі, об’єкти майже всі збіглися з тими, про які я говорив. Це Мозирський НПЗ, це аеродром, я так розумію, теж у Мозирі. Це Гомель, і ще один військовий аеродром, біля Гомеля. Що якщо там будуть удари з боку України, але нам нема чим вдарити туди на превеликий жаль. Ми нічим не дістаємо. Тож, напевно, нехай Лукашенко розслабитися, Україна не збирається нападати на Білорусь, – каже Жданов.

На думку експерта, президент Білорусі шукає причини оголошення війни.

Також Лукашенко погрожував застосуванням ядерної зброї, закликаючи Путіна дати йому ядерну бомбу. Проте потім зробив заяву абсолютно суперечливу, що ні він, ні президент РФ нікого не лякають у світі застосуванням ядерної зброї.

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Експерт вважає, що Лукашенко робить політичні заяви для того, щоб “постаратися максимально залякати нас, щоб ми не надумали знімати війська з північного напрямку та посилювати свій східний напрямок”.

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