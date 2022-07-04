Жив ли Путин: Буданов назвал два возможных сценария смены власти в РФ

Июль, 04 в 12:20

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отказался комментировать заявления о “смерти Владимира Путина”, в то же время назвал два возможных сценария смены власти в РФ.

– А жив ли Путин сейчас? Риторический вопрос. Я воздержусь от ответа, – отметил разведчик.

По его мнению, возможны только два варианта смены власти в Кремле.

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– Первое – это преемник Путина останавливает основные действия не только в Украине, а во многих уголках мира, и говорит: “Снимайте, пожалуйста, с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия здесь ни при чем, это был человек, который ранее руководил государством, и это его личные проблемы, он маньяк. Происходит “депутинизация”, – объяснил Буданов.

Второй вариант смены власти в РФ он видит через развал страны на несколько частей – на три и более.

Относительно возможных преемников Путина, Буданов сказал, что сейчас в РФ идет процесс так называемой подковерной борьбы, поэтому отказался называть какие-либо фамилии.