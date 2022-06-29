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Факты / Мир

У него есть болезнь сложнее рака: Зеленский о слухах про болезнь Путина

Анастасия Гевко, редактор ленты
У него есть болезнь сложнее рака: Зеленский о слухах про болезнь Путина
Фото: Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что глава Кремля Владимир Путин якобы серьезно болен – некоторые СМИ со ссылкой на свои источники писали о том, что у российского лидера может быть рак.

Президент Зеленский сказал в интервью американскому NBC, что у Путина, по его мнению, действительно есть большая болезнь, которая заключается в неуважении к украинскому народу и пытках наших людей.

– Честно говоря, я не знаю, что происходит с Путиным, я считаю, что есть действительно большая болезнь. В целом, но она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы (рак, – Ред.). Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь захвата, пыток, которые они проводят на нашей земле, – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что это касается не одного лишь Путина – многие люди в его окружении именно “больны излишними амбициями, неуважением к международному праву и жизни людей”.

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– Эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное — это болтовня и не очень интересно, – подчеркнул украинский президент.

До этого бывший руководитель отдела РФ в секретной разведывательной службе MI6 Кристофер Стил говорил, что Путин серьезно болен, однако неизвестно точно, чем именно.

А российский Проект опубликовал расследование, в котором выяснил, что Путин регулярно консультируется с врачами – отоларингологами и хирургами, которые специализируются на онкологии и проблемах щитовидной железы.

Тем временем украинская разведка заявляет, что не стоит ждать смерти Путина от болезни в ближайшие годы.

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