Чи живий Путін: Буданов назвав два можливі сценарії зміни влади у РФ

Липень, 04 в 12:20

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відмовився коментувати заяви щодо “смерті Володимира Путіна”, натомість назвав два можливі сценарії зміни влади у РФ.

– А чи живий Путін зараз? Риторичне запитання. Я утримаюсь від відповіді, – зазначив розвідник.

На його думку, можливі лише два варіанти зміни влади в Кремлі.

– Перше – це наступник Путіна зупиняє основні дії не лише в Україні, а в багатьох куточках світу, і каже: “Знімайте, будь ласка, з Росії всі запроваджені санкції, вибудовуємо нові відносини. Росія тут ні до чого, це була людина, яка керувала до цього державою, і це її особисті проблеми, він маніяк. Відбувається “депутінізація”, – пояснив Буданов.

Другий варіант зміни влади в РФ він бачить через розвал країни на кілька частин – на три та більше.

Зараз дивляться

Щодо можливих наступників Путіна, Буданов сказав, що зараз у РФ саме триває процес так званої підкилимної боротьби, тому відмовився називати будь-які прізвища.