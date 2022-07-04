На острове Змеиный развевается флаг Украины
Остров Змеиный возвращен под юрисдикцию Украины, на нем развевается флаг нашей страны.
– Флаг Украины на острове Змеиный установлено. Военная операция завершена и сейчас территория снова возвращена под юрисдикцию Украины, – сообщила начальница пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
Напомним, что российские военные два дня подряд после ухода с острова Змеиный наносили по нему удары.
Сейчас смотрят
Фото: Госпогранслужба
Источник: Наталья Гуменюк