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Факты / Украина

На острове Змеиный развевается флаг Украины

Маліновська Ангеліна, редактор ленты
Острів Зміїний з українським прапором

Остров Змеиный возвращен под юрисдикцию Украины, на нем развевается флаг нашей страны.

– Флаг Украины на острове Змеиный установлено. Военная операция завершена и сейчас территория снова возвращена под  юрисдикцию Украины, – сообщила начальница пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Напомним, что российские военные два дня подряд после ухода с острова Змеиный наносили по нему удары.

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Фото: Госпогранслужба

Источник: Наталья Гуменюк

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