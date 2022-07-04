На острове Змеиный развевается флаг Украины

Июль, 04 в 13:53

Остров Змеиный возвращен под юрисдикцию Украины, на нем развевается флаг нашей страны.

– Флаг Украины на острове Змеиный установлено. Военная операция завершена и сейчас территория снова возвращена под юрисдикцию Украины, – сообщила начальница пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Напомним, что российские военные два дня подряд после ухода с острова Змеиный наносили по нему удары.

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Фото: Госпогранслужба

Источник: Наталья Гуменюк