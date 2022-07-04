На острові Зміїний майорить прапор України

Липень, 04 в 13:53

Острів Зміїний повернуто під юрисдикцію України, на ньому майорить прапор нашої країни.

– Прапор України на острові Зміїний встановлено. Військова операція завершена і зараз територію знову повернуто під юрисдикцію України, – повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що російські військові два дні поспіль після відходу з острову Зміїний завдавали по ньому ударів.

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Фото: Держприкордонслужба

Джерело: Наталя Гуменюк