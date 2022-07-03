Июль, 03 в 6:30

Российские военные два дня подряд после ухода с острова Змеиный наносят по нему удары.

Накануне вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову.

Об этом 3 июля сообщили в Оперативном командовании Юг.

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– Россияне продолжают демонстрацию “доброй воли”, – отмечают в ОК Юг.

Авиационные удары по Змеиному россияне наносили и 1 июля.

Тогда два российских истребителя зажигательными боеприпасами пытались выжечь остатки своей брошенной техники.

Как тогда отметили в Оперативном командовании, “тактику “непопадания” россияне продемонстрировали в нескольких вариантах”.

Тем временем украинские защитники после доразведки обнаружили и уничтожили на острове реактивную систему залпового огня Град, один зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, три единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерну и район укрытия другой техники РФ.

Напомним, что украинские защитники заставили российских захватчиков покинуть остров Змеиный 30 июня.

Те спешно эвакуировали остатки гарнизона с острова, а в Минобороны России заявили, что их войска “совершили “шаг доброй воли”, завершили выполнение задач на острове и вывели находившийся там гарнизон”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

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