Украина вернется к границам на 1991 год не раньше следующего года – Буданов
Перелома в войне с Россией следует ожидать уже в августе, к концу года боевые действия притихнут, однако полноценное завершение войны, в том числе с выходом на границы Украины по состоянию на 1991 год, возможно уже в следующем году.
Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
– В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия существенно уменьшатся. Но это не будет еще концом, нужно правильно понимать то, что я говорю, – подчеркнул он.
По его словам, для Украины важно вернуть все территории, захваченные с 2014 года, и только при таких условиях “это будет концом авантюры, которую Россия сделала”.
– Следующий год, я так считаю, – так Буданов ответил на вопрос о том, когда может завершиться война со страной-агрессоромв.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 131-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Фото: gur.gov.ua