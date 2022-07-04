Украина вернется к границам на 1991 год не раньше следующего года – Буданов

Июль, 04 в 9:35

Перелома в войне с Россией следует ожидать уже в августе, к концу года боевые действия притихнут, однако полноценное завершение войны, в том числе с выходом на границы Украины по состоянию на 1991 год, возможно уже в следующем году.

Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

– В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия существенно уменьшатся. Но это не будет еще концом, нужно правильно понимать то, что я говорю, – подчеркнул он.

По его словам, для Украины важно вернуть все территории, захваченные с 2014 года, и только при таких условиях “это будет концом авантюры, которую Россия сделала”.

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– Следующий год, я так считаю, – так Буданов ответил на вопрос о том, когда может завершиться война со страной-агрессоромв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 131-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото: gur.gov.ua