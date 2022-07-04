Україна повернеться до кордонів на 1991 рік не раніше наступного року – Буданов

Липень, 04 в 9:35

Перелому у війні з Росією слід очікувати вже у серпні, під кінець року бойові дії притихнуть, проте повноцінне завершення війни, зокрема з виходом на кордони України станом на 1991 рік, можливе вже наступного року.

Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

– Наприкінці року, скажімо так, стан, у якому активні бойові дії суттєво зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я кажу, – наголосив він.

За його словами, для України важливо повернути всі території, захоплені з 2014 року, і тільки за таких умов “це буде кінцем авантюри, яку Росія зробила”.

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– Наступний рік, я так вважаю, – так Буданов відповів на запитання про те, коли може завершитися війна з країною-агресором.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 131-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: gur.gov.ua