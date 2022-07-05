Июль, 05 в 18:07

Если белорусский правитель Александр Лукашенко применит армию против Украины, она автоматически перейдет в подчинение Генерального штаба России.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире Национального телемарафона.

Его спросили, может ли правитель Беларуси Александр Лукашенко отдать часть армии для поддержки власти в Узбекистане, где с 1 июля в Республике Каракалпакстан (субъект Узбекистана) продолжаются массовые протесты из-за планов Ташкента лишить регион суверенного статуса.

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— Дело в том, что на этих учениях (Беларуси и России, — Ред.) “Союзная решимость” в январе они отработали вопрос объединения сил безопасности союзного государства, так звучала цель учений. На сегодняшний день осталась одна небольшая процедура, чтобы Лукашенко отдал приказ на применение своих вооруженных сил. Они автоматически становятся в подчинении Генерального штаба Российской Федерации, – пояснил Олег Жданов.

По его словам, после такого шага военнослужащие Беларуси и России будут уже как единственные вооруженные силы “союзного государства”.

— Поэтому Лукашенко боится оторвать от себя хоть маленькую часть: соглашается отдать боеприпасы, соглашается отдать технику долгосрочного хранения, но армию он держит, потому что это, пожалуй, единственная ножка того стула, на котором он сидит, еще не подпиленная, — сказал военный эксперт.

Олег Жданов также считает, что военные России пока не смогут оказать поддержку подавлению протестов в Узбекистане, поскольку в российской армии существенный недостаток военных для продолжения войны против Украины.