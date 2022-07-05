Липень, 05 в 18:07

Якщо білоруський правитель Олександр Лукашенко застосує армію проти України, то вона автоматично перейде у підпорядкування Генерального штабу Росії.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.

Його запитали, чи може правитель Білорусі Олександр Лукашенко віддати частину армії для підтримки влади в Узбекистані, де з 1 липня в Республіці Каракалпакстан (суб’єкт Узбекистану) тривають масові протести через плани Ташкента позбавити регіон суверенного статусу.

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– Річ у тім, що на оцих навчаннях (Білорусі та Росії, – Ред.) “Союзна рішимість” у січні вони відпрацювали питання об’єднання сил безпеки союзної держави, так звучала мета навчань. На сьогодні залишилась одна невеличка процедура, щоб Лукашенко віддав наказ на застосування своїх збройних сил. Вони автоматично стають в підпорядкування Генерального штабу Російської Федерації, – пояснив Олег Жданов.

За його словами, після такого кроку військовослужбовці Білорусі та Росії будуть вже як єдині збройні сили “союзної держави”.

– Тому Лукашенко боїться відірвати від себе хоч маленьку частину: погоджується віддати боєприпаси, погоджується віддати техніку довгострокового зберігання, але армію він тримає, бо це, мабуть, єдина ніжка того стільця, на якому він сидить, яка ще не підпиляна, – сказав військовий експерт.

Олег Жданов також вважає, що військові Росії наразі не зможуть надати підтримку придушенню протестів в Узбекистані, оскільки в російській армії суттєва нестача військових для продовження війни проти України.