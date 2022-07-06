Июль, 05 в 22:15

Битвы за Херсон и Мелитополь станут решающими в войне с Россией.

Такое мнение высказал военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Он отметил, что именно от развития событий в этих городах будет зависеть продолжительность войны.

— Главные битвы будут развиваться на юге, конечно же, за Херсон и Мелитополь. Это ключ к будущему в этой войне — сколько она будет продолжаться лет и тому подобное. Если Украина сможет грамотно реализовать оружие, если в Украине будут существенные успехи, большие территории будут освобождены, это кардинально изменит и отношение Запада, и подход России, и уровень коллаборации тех, кто встречает с цветами. Это повлияет вообще на все, – сказал Левин.

Эксперт не согласен с утверждением, что именно битва за Донбасс может определить будущее полномасштабной российско-украинской войны.

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