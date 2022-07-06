Определят будущее войны: эксперт назвал города, бои за которые станут решающими
Битвы за Херсон и Мелитополь станут решающими в войне с Россией.
Такое мнение высказал военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Он отметил, что именно от развития событий в этих городах будет зависеть продолжительность войны.
— Главные битвы будут развиваться на юге, конечно же, за Херсон и Мелитополь. Это ключ к будущему в этой войне — сколько она будет продолжаться лет и тому подобное. Если Украина сможет грамотно реализовать оружие, если в Украине будут существенные успехи, большие территории будут освобождены, это кардинально изменит и отношение Запада, и подход России, и уровень коллаборации тех, кто встречает с цветами. Это повлияет вообще на все, – сказал Левин.
Эксперт не согласен с утверждением, что именно битва за Донбасс может определить будущее полномасштабной российско-украинской войны.
– Большие битвы происходят, но это не те, которые определяют будущее всей полномасштабной российско-украинской войны. Херсон, Мелитополь – это ключевые города. И вообще – юг. Потому что юг — это угроза Крыму и сужение фронта. Украина сможет показать, что она может возвращать свои территории, в частности, города, — добавил Левин.