Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Определят будущее войны: эксперт назвал города, бои за которые станут решающими

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Определят будущее войны: эксперт назвал города, бои за которые станут решающими
Фото: Генштаб ВСУ

Битвы за Херсон и Мелитополь станут решающими в войне с Россией.

Такое мнение высказал военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Он отметил, что именно от развития событий в этих городах будет зависеть продолжительность войны.

— Главные битвы будут развиваться на юге, конечно же, за Херсон и Мелитополь. Это ключ к будущему в этой войне — сколько она будет продолжаться лет и тому подобное. Если Украина сможет грамотно реализовать оружие, если в Украине будут существенные успехи, большие территории будут освобождены, это кардинально изменит и отношение Запада, и подход России, и уровень коллаборации тех, кто встречает с цветами. Это повлияет вообще на все, – сказал Левин.

Эксперт не согласен с утверждением, что именно битва за Донбасс может определить будущее полномасштабной российско-украинской войны.

Сейчас смотрят

– Большие битвы происходят, но это не те, которые определяют будущее всей полномасштабной российско-украинской войны. Херсон, Мелитополь – это ключевые города. И вообще – юг. Потому что юг — это угроза Крыму и сужение фронта. Украина сможет показать, что она может возвращать свои территории, в частности, города, — добавил Левин.

Читайте
Перейдет под РФ: Жданов объяснил, что будет, если Лукашенко применит армию против Украины

Источник: Новое время
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка