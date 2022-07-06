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Факти / Україна

Визначать майбутнє війни: експерт назвав міста, бої за які стануть вирішальними

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Визначать майбутнє війни: експерт назвав міста, бої за які стануть вирішальними
Фото: Генштаб ЗСУ

Битви за Херсон та Мелітополь стануть вирішальними у війні з Росією.

Таку думку висловив військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Він зазначив, що саме від розвитку подій у цих містах залежатиме тривалість війни.

– Головні битви розвиватимуться на півдні, звичайно ж, — за Херсон та Мелітополь. Це ключ до майбутнього в цій війні — скільки вона йтиме років і таке інше. Якщо Україна зможе грамотно реалізувати зброю, якщо в Україні будуть суттєві успіхи, великі території будуть звільнені, це кардинально змінить і ставлення Заходу, і підхід Росії, і рівень колаборації тих, хто зустрічає з квітами, — зрадників. Це вплине взагалі на все, – сказав Левін.

Експерт не згоден з твердженням, що саме битва за Донбас може визначити майбутнє повномасштабної російсько-української війни.

Зараз дивляться

– Великі битви відбуваються, але це не ті, які визначають майбутнє всієї повномасштабної російсько-української війни. Херсон, Мелітополь — це ключові міста. І взагалі – південь. Тому що південь — це загроза Криму, і звуження фронту. Україна зможе показати, що вона може повертати свої території, зокрема міста, – додав Левін.

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Джерело: Новое время
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