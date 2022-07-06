Визначать майбутнє війни: експерт назвав міста, бої за які стануть вирішальними
Битви за Херсон та Мелітополь стануть вирішальними у війні з Росією.
Таку думку висловив військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Він зазначив, що саме від розвитку подій у цих містах залежатиме тривалість війни.
– Головні битви розвиватимуться на півдні, звичайно ж, — за Херсон та Мелітополь. Це ключ до майбутнього в цій війні — скільки вона йтиме років і таке інше. Якщо Україна зможе грамотно реалізувати зброю, якщо в Україні будуть суттєві успіхи, великі території будуть звільнені, це кардинально змінить і ставлення Заходу, і підхід Росії, і рівень колаборації тих, хто зустрічає з квітами, — зрадників. Це вплине взагалі на все, – сказав Левін.
Експерт не згоден з твердженням, що саме битва за Донбас може визначити майбутнє повномасштабної російсько-української війни.
– Великі битви відбуваються, але це не ті, які визначають майбутнє всієї повномасштабної російсько-української війни. Херсон, Мелітополь — це ключові міста. І взагалі – південь. Тому що південь — це загроза Криму, і звуження фронту. Україна зможе показати, що вона може повертати свої території, зокрема міста, – додав Левін.