Липень, 05 в 22:15

Битви за Херсон та Мелітополь стануть вирішальними у війні з Росією. Таку думку висловив військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Він зазначив, що саме від розвитку подій у цих містах залежатиме тривалість війни.

– Головні битви розвиватимуться на півдні, звичайно ж, — за Херсон та Мелітополь. Це ключ до майбутнього в цій війні — скільки вона йтиме років і таке інше. Якщо Україна зможе грамотно реалізувати зброю, якщо в Україні будуть суттєві успіхи, великі території будуть звільнені, це кардинально змінить і ставлення Заходу, і підхід Росії, і рівень колаборації тих, хто зустрічає з квітами, — зрадників. Це вплине взагалі на все, – сказав Левін.

Експерт не згоден з твердженням, що саме битва за Донбас може визначити майбутнє повномасштабної російсько-української війни.

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