Июль, 05 в 23:39

Обучение военнослужащих, которые будут проводить контрнаступление, уже происходит в странах-партнерах Украины.

Об этом заявил Олег Жданов во время эфира на своем Youtube канале.

Его спросили, ведется ли сейчас комплектование и обучение свежих подразделений для будущих ударно-наступательных группировок, пока ВСУ на передовой держат оборону и выматывают противника, или же нынешнее наступление будет совершаться ныне действующими войсками.

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— Все идет. Вы же видите, что мы решили вопрос подготовки новых специалистов на западные образцы вооружения, — сказал он.

Он напомнил, как в первые месяцы войны Россия пыталась наносить удары по обучающим центрам ВСУ по всей территории Украины. Однако сегодня, отметил Жданов, все украинские специалисты обучаются за пределами Украины.

— Поставки вооружения начинают набирать оборотов, и подготовка наших специалистов тоже начинает набирать оборотов. Видели все видео в открытом доступе, как артиллеристы наши учатся у британцев, как расчетам гаубиц учатся у немцев. То есть этот вопрос поставлен на поток, — сказал он.

Он отметил, что не знает, какое решение в итоге примет Генеральный штаб ВСУ по поводу формирования группировок для контрнаступления.

— Но то, что она будет формироваться на основе резервов, я думаю, что это бесспорный вопрос. Я уже говорил неоднократно, что для того, чтобы начать контрнаступление, нам надо создать новую армию, — резюмировал Жданов.

Ранее Олег Жданов отмечал, что на этапе контрнаступления Украина может привлечь иностранные частные военные компании (ЧВК), ведь такие военные уже знают, как обращаться с западным оружием.

Источник: Олег Жданов