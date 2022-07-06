Липень, 05 в 23:39

Навчання військовослужбовців, які проводитимуть контрнаступ, вже відбувається у країнах-партнерах України.

Про це заявив Олег Жданов під час ефіру на своєму Youtube каналі.

Його запитали, чи ведеться зараз комплектування та навчання свіжих підрозділів для майбутніх ударно-наступальних угруповань, поки ЗСУ на передовий тримають оборону і вимотують противника. Чи все ж нинішній наступ відбуватиметься нині діючими військами.

Зараз дивляться

– Все вже відбувається. Ви ж бачите, що ми вирішили питання підготовки нових спеціалістів для західних зразків озброєння, – сказав він.

Він нагадав, як у перші місяці війни Росія намагалася завдавати ударів по навчальним центрам ЗСУ по всій території України. Однак сьогодні, наголосив Жданов, усі українські фахівці навчаються за межами України.

– Постачання озброєння починають набирати обертів, і підготовка наших фахівців теж починає набирати обертів. Бачили все відео у відкритому доступі, як артилеристи наші навчаються у британців, як розрахункам гаубиць навчаються у німців. Тобто це питання поставлене на потік, – сказав він.

Він зазначив, що не знає, яке рішення у результаті ухвалить Генеральний штаб ЗСУ з приводу формування угруповань для контрнаступу.

– Але те, що вони формуватимуться на основі резервів, я думаю, що це безперечне питання. Я вже говорив неодноразово, що для того, щоб розпочати контрнаступ, нам треба створити нову армію, – резюмував Жданов.

Раніше Олег Жданов зазначав, що на етапі контрнаступу Україна може залучити іноземні приватні військові компанії (ПВК), адже такі військові вже знають, як поводитися із західною зброєю.

Джерело: Олег Жданов