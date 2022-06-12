На этапе контрнаступления Украина может привлечь иностранные ЧВК – военный эксперт

Июнь, 12 в 16:02

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина вполне может привлечь иностранные частные военные компании (ЧВК) для борьбы с российской агрессией, ведь такие военные уже знают, как обращаться с западным оружием.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Жданов заявил, что, если бы от него зависели военные решения, то он бы нанес удар по Крымскому мосту, в частности по железнодорожному полотну. Ведь именно на мосту будет очень сложно его восстанавливать.

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— Я думаю, что это надо сделать. Мы месяц будем долбить его до разрушения. Но повредить его и прекратить его функционал, как моста — это главное. Разрушить железнодорожное полотно и максимально разрушить дорожное покрытие. Может даже сам мост не трогать, а лучше ударить по транспортным развязкам въезда и выезда с моста, — сказал Олег Жданов.

По его мнению, после поставок западного вооружения в рамках ленд-лиза Украина сможет начать масштабное контрнаступление на нескольких направлениях одновременно с середины августа.

Жданов считает, что вполне вероятно, что Украина может привлечь частные военные компании для борьбы с российской агрессией.

— Я думаю, что это вполне возможно. Но это если и сделают, то нигде не будут афишировать. И вполне вероятно, что на этапе контрнаступательной операции возможно применение ЧВК. Но опять же под грифом “секретно”, и никто не будет этого распространять, – ответил эксперт.

Стоит отметить, что в Украине официально воюет Иностранный легион, а также добровольцы из других стран. 27 февраля президент Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны.

Ранее международный легион защиты Украины сообщил о гибели четырех иностранных граждан из Германии, Австралии, Франции и Нидерландов.