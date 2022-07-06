Июль, 06 в 9:14

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7522, который предусматривает свободное перемещение призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины.

Сейчас его передали на рассмотрение руководству. Однако текста документа на сайте парламента пока нет.

Народный депутат Дмитрий Черный опубликовал снимок сравнительной таблицы к законодательной инициативе. Он объяснил, что новым законопроектом хотят убрать из законодательства, датированного 1992 годом, “мертвую” и потенциально коррупционную норму о получении соответствующих разрешений.

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Напомним, 5 июля в Генштабе ВСУ заявили, что во время действия военного положения призывники, военнообязанные и резервисты не могут выезжать с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Некоторые категории мужчин могут это сделать после получения соответствующего разрешения.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что пока никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось.

Вечером 5 июля во время своего традиционного обращения президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудит на совещании решение Генерального штаба ВСУ по получению разрешений для военнообязанных для передвижения между областями.