Июль, 05 в 22:42

Во вторник, 5 июля, стало известно о действии в Украине дополнительных ограничений для военнообязанных.

Как сообщается, они касаются в первую очередь тех, кто намерен изменить свое место жительства или пребывания даже в пределах нашей страны.

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Власти пообещали, что дополнительные разъяснения об этих ограничениях и правилах передвижения военнообязанных в Украине предоставят 6 июля – их обещает обнародовать заместитель парламентского комитета по цифровой трансформации, депутат от Слуги народа Александр Федиенко.

Что означает инициатива ограничить передвижение военнообязанных, кто выдает разрешение на выезд, кому придется его получить и как это сделать – читайте в материале Фактов ICTV.

Украинцы не в восторге

Украинцы довольно бурно отреагировали на информацию об этих ограничениях. Люди в комментариях к посту Генштаба, а также просто у себя на страницах жаловались, что не могут до конца понять, чего именно касаются изменения.

Многие оценили эту инициативу негативно и сравнили ее с “рабством”, “крепачеством” и “совком”.

В частности, по мнению людей, такое ограничение может иметь последствия для экономики, волонтерства, эвакуации мужчинами своих детей и жен из городов, которые оказываются в зоне боевых действий.

Кроме того, вызывает вопросы то, как повлияет такая нагрузка на эффективность работы военкоматов – не будут ли они парализованы очередями?

Что не так с ограничениями – оценка юристов

Юрист, специалист в области конституционного и международного публичного права Александр Марусяк подчеркивает, что если смотреть на эту ситуацию с точки зрения Конституции, то право на передвижение ограничивать можно.

– Однако когда мы ограничиваем его, в законе должно быть четко прописано, кто, как и на сколько может все это делать. Если же мы посмотрим на закон о военной обязанности и военной службе, на который ссылается Генштаб, то тут даже такого термина мы не найдем, как военное положение – там написано военное время, – отметил эксперт.

Он пояснил, что в самом законе есть много архаизмов и норм, которые не согласованы следующими актами.

Если же говорить об использовании закона о мобилизации, то там такой нормы нет вообще.

– В законе о мобилизации говорится об изменении места регистрации – и это логично, что без разрешения военкоматов нельзя менять место регистрации. А место проживания – это очень широкое понятие, – рассказал Марусяк.

Согласно гражданскому кодексу, речь идет о жилье, в котором проживает особа – постоянно или временно. То есть это, фактически, любое жилье, вне зависимости от того, зарегистрировано ли там это лицо.

Александр Марусяк также отметил, что в самой этой инициативе не хватает юридической определенности, и это нарушает верховенство права, так как непонятно, в каком плане нужно получать это разрешение и где.

– Если, к примеру, ехать из Ирпеня в Киев – считается ли это пересечением? Или же в границах района одного города? О каких временных рамках идет речь – к примеру, если на два дня куда-то уехать, считается ли это, что человек меняет место проживания? Тут слишком много неопределенности, – подчеркнул юрист.

Эксперт сообщил, что если анализировать документ, на который ссылаются власти, то остается непонятным то, о каких именно границах идет речь – города, области или чего-то другого.

Еще одним непонятным аспектом является то, как это будет организовано – нет четкой и прозрачной процедуры, которую бы расписали и разъяснили. Кто имеет право проверять наличие разрешений, где именно – на вокзале, в поездах, на дорогах, как именно?

Кроме того, Марусяк отметил, что нет объяснения того, какая ответственность предусмотрена в случае, если граждане не будут придерживаться этих ограничений.

– Ну не получит человек разрешение, и что дальше? Не понятно. И если кто-то когда-то захочет судиться в связи с этим, то это можно и до ЕСПЧ дойти, – резюмировал он.

По мнению эксперта, складывается впечатление, что сначала озвучиваются определенные инициативы, а затем, по ходу дела, их дорабатывают и дополняют.

Юрист подчеркнул, что должно быть опубликовано полноценное постановление, к примеру, Кабинета министров, официально разработанное и обнародованное, и его должны довести в установленном законом порядке до ведома граждан.

Тем временем адвокат Ростислав Кравец отметил, что в инициативе нужно еще разбираться. Если речь идет о военнообязанных, которые меняют место проживания, то они всякий раз должны быть сняты с военного учета и встать на него в новом месте, куда они переезжают.

– Некоторые горячие головы решили трактовать это так, что якобы нужно разрешение от этих центров, бывших военкоматов, на перемещение между регионами, районами и областями Украины. Это не так, – считает он.

Кравец утверждает, что в законе о военной службе и других документах, таких как закон о правовом режиме военного положения, обозначено об изменении места проживания. Юрист заявил, что не имеется ввиду ситуация, когда человек едет на работу или в командировку, или по личным делам – картошку копать на даче, к примеру.

– Я считаю, что в данном случае кто-то просто решил хайпонуть на теме, фактически изменить понимание того, о чем идет речь, и сделать неприятную информационную бомбу, что якобы нужно будет разрешение на перемещение даже между районами города Киева. Этого не нужно, – сказал Кравец.

Он напомнил, что такое ограничение пытались ввести во время коронавирусной инфекции, и это не удалось, а сейчас такое нововведение нанесло бы огромный вред экономике страны.

– К тому же, это подняло бы уровень коррупции до неизвестных масштабов. Ничего такого не случилось, просто с 1992 года никто этот вопрос не регулировал – и только через 30 лет дошли руки этот вопрос урегулировать. Я считаю, что нашли не очень правильный момент и не очень хорошо это было подано, без соответствующих разъяснений, – резюмировал он.

Что конкретно изменится и с какой целью – разъяснение ВСУ

Координатор движения адвокатов ВСУ Евгения Рябека, комментируя данную инициативу, отметила, что разрешение из военкомата на передвижение в рамках Украины должны брать только те военнообязанные, которые меняют место жительства или регистрации.

То есть по ее данным, просто передвигаться по Украине все еще можно без получения разрешений.

Тем временем полковник Генштаба Александр Хлысь подчеркнул, что обсуждаемые ограничения – не новые, так как в Украине действуют соответствующие законы – о правовом режиме военного положения, закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, а также закон о военном обязательстве и военной службе.

В соответствии с этими законодательными актами, на руководителя территориальных центров ложится норма, в соответствии с которой они в условиях мобилизации дают разрешение на выезд за границы территории проживания, нахождения или регистрации.

– Такая норма действовала в нашем государстве с начала войны. В соответствии с тем, что у нас в начале войны сложились условия, когда большое количество людей были вынуждены оставить свои дома, потерять документы, эта норма для нас не выглядела как та, которая необходима к использованию, – пояснил он.

Однако в ходе уже фактически четырех месяцев ведения войны многие внутренне перемещенные граждане переехали из восточной части Украины на западную, кто-то вообще выехал из страны.

Хлысь объяснил, что люди, которые выехали и проживали на западной части Украины, встали там временно на военный учет.

– Но сейчас стоит учесть, что многие люди возвращаются, чтобы восстановить свои дома, – рассказал он.

Таким образом, в Генштабе новыми ограничениями хотят уточнить число людей, которые прибыли, а также их данные, чтобы в дальнейшем скорректировать объемы мобилизации по регионам.

Полковник добавил, что если военнообязанный будет перемещаться в пределах области, разрешение на выезд ему не понадобится.

– Если в пределах города Киева и Киевской области – тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение, – сказал Хлысь в эфире телемарафона.

Отметим, что это отличается от заявления Евгении Рябеки, которая заявляла, что разрешение нужно получить только в случае смены места жительства.

В соответствии со словами Хлыся, выезд за пределы области требует получения соответствующего разрешения, то есть ограничения все же есть.

Он добавил, что в Генштабе не думают, что число людей, которым понадобится соответствующее разрешение, будет слишком большим.

Кроме того, Минцифры работает над тем, чтобы позволить получать разрешения через приложение Дія.

Позднее на странице Генштаба в Facebook также появилось разъяснение, в котором указано, что главной целью ограничений стало “упорядочение учета перемещенных лиц”.

После активных общественных споров свое разъяснение опубликовал и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который подчеркнул, что все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать.

– Те из вас, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК, – написал Залужный у себя в соцсетях.

Он добавил, что никаких указаний на препятствование перемещению лиц в течение ближайших дней не было.

Детальное описание правил смены жительства для военнообязанных, а также документы, которые необходимо заполнить для получения разрешения, главнокомандующий опубликовал по ссылке.

Там отмечается, что место пребывания на военном учете определяет отметка в удостоверении о приписке к призывному участку, военном билете либо временном удостоверении военнообязанного.

Кому нужно разрешение на смену места жительства

Эти ограничения коснутся всех украинцев, которые состоят на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Среди них – призывники, резервисты и военнообязанные.

Чтобы сменить адрес регистрации или места пребывания на учете, нужно не ранее, чем за три дня до отъезда с места жительства, сняться с военного учета в местном ТЦУ и СК и встать на учет по новому месту жительства, на это дают не менее семи дней. Обращаться необходимо со специальным письменным ходатайством.

Регистрация на новом месте невозможна без снятия с учета по прежнему месту жительства.

Отдельно получают разрешения действующие военные – у командиров своих частей, резервисты и военнообязанные СБУ – у руководителей своих органов, военнообязанные и резервисты Службы внешней разведки – у руководителей своих подразделений, военнообязанные Оперативно-спасательной службы гражданской защиты – у руководителей соответствующих органов управления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты.

На каких основаниях выдают разрешения и сколько они действуют

По данным Генштаба, разрешение выдают на срок от 30 суток до года в зависимости от категории человека, который хочет выехать.

В разъяснении Запорожской ОВА отмечается, что выезжать могут:

до одного года – призывники, которые уже получили или имеют право на отсрочку от призыва на срочную службу (срок не может превышать дату окончания отсрочки);

до 30 суток – лица призывного возраста, если у них есть уважительные причины вроде болезни или смерти родственников и т.п.;

до одного года – военнообязанные и резервисты, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации (необходимо иметь подтверждающие документы и срок не может превышать дату окончания права на отсрочку);

до 30 суток – резервисты и военнообязанные, которые получили бронь на период мобилизации и военное время (срок не может превышать дату окончания действия свидетельства об отсрочке);

до 30 суток – прочие военнообязанные и резервисты, если у них есть другие уважительные причины для выезда и они могут предоставить документы-доказательства. Им разрешение может предоставить руководитель центра комплектования.

Кто может ездить по Украине без ограничений и разрешения

Среди исключений – украинцы, которые не являются военнообязанными или же сняты с учета.

Также не нужно получать разрешение на выезд в случае, если вы передвигаетесь по стране в рамках рабочей командировки и имеете бронь на период мобилизации и военного времени, даже если вы являетесь военнообязанным/ой. При себе нужно иметь паспорт, временное удостоверение военнообязанного или военный билет, удостоверение об отсрочке или заверенную руководителем ТЦК и СП выписку из приказа Министерства экономики Украины и командировочное удостоверение.

Выезжать без разрешения можно и военнообязанным, которых сняли с учета для перемещения в другую местность (территориальную единицу). Однако в этом случае необходимо встать на учет по новому месту дислокации в течение семи дней с даты снятия с учета.

Отметим, что в Генштабе заявили, что рассматривают дополнительные правила, согласно которым могут упростить перемещение тех лиц, которые систематически пересекают административные границы по служебной или личной необходимости.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором потребовал от Генштаба и Минобороны “разъяснить решение о новых правилах для военнообязанных”, а также попросил в дальнейшем не принимать таких решений якобы без его участия.

Факты ICTV направили информационный запрос с просьбой уточнить и разъяснить более подробно инициативу о дополнительном ограничении передвижения военнообязанных к пресс-службам Минобороны и ВСУ. В случае получения дополнительной информации мы опубликуем ее в этом или следующих материалах на нашем сайте.