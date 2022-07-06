Липень, 06 в 9:14

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7522, який передбачає вільне переміщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів територією України.

Наразі його передали на розгляд керівництву. Однак тексту документа на сайті парламенту поки що немає.

Народний депутат Дмитро Чорний опублікував знімок порівняльної таблиці до законодавчої ініціативи. Він пояснив, що новим законопроєктом хочуть прибрати з законодавства, датованого 1992-м роком, “мертву” та потенційно корупційну норму про отримання відповідних дозволів.

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Нагадаємо, 5 липня у Генштабі ЗСУ заявили, що під час дії воєнного стану призовники, військовозобов’язані та резервісти не можуть виїжджати з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Певні категорії чоловіків можуть це зробити після отримання відповідного дозволу.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що поки жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.

Ввечері 5 липня під час свого традиційного звернення президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорить на нараді рішення Генерального штабу ЗСУ щодо отримання дозволів для військовозобов’язаних для пересування між областями.