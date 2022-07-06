Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Раді з’явився законопроєкт про вільне пересування військовозобов’язаних Україною

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
У Раді з’явився законопроєкт про вільне пересування військовозобов’язаних Україною
Фото: Depositphotos

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7522, який передбачає вільне переміщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів територією України.

Наразі його передали на розгляд керівництву. Однак тексту документа на сайті парламенту поки що немає.

Народний депутат Дмитро Чорний опублікував знімок порівняльної таблиці до законодавчої ініціативи. Він пояснив, що новим законопроєктом хочуть прибрати з законодавства, датованого 1992-м роком, “мертву” та потенційно корупційну норму про отримання відповідних дозволів.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 5 липня у Генштабі ЗСУ заявили, що під час дії воєнного стану призовники, військовозобов’язані та резервісти не можуть виїжджати з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Певні категорії чоловіків можуть це зробити після отримання відповідного дозволу.

Читайте
Нічого надзвичайного: експерти про обмеження пересування військовозобов'язаних

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що поки жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.

Ввечері 5 липня під час свого традиційного звернення президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорить на нараді рішення Генерального штабу ЗСУ щодо отримання дозволів для військовозобов’язаних для пересування між областями.

Джерело: Верховна Рада
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка