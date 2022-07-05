В Генштабе объяснили, можно ли выезжать военнообязанным с места пребывания

Июль, 05 в 12:51

В военное время призывники, военнообязанные и резервисты не могут уезжать с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Однако некоторые категории мужчин могут это сделать после получения соответствующего разрешения, объяснили в Генштабе ВСУ.

Для этого разработан порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства или пребывания с момента объявления мобилизации и в военное время.

Такое разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.

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