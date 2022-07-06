Обещаю с этим разобраться – Зеленский о запрете на выезд военнообязанным

Июль, 05 в 21:31

Президент Украины обсудит на совещании решение Генерального штаба ВСУ по получению разрешений для военнообязанных для передвижения между областями.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 5 июля.

— Сегодня в обществе возникло много споров по решению Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и даже возмущение в обществе. Я поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседания ставки Верховного Главнокомандующего, – сказал он.

Президент пообещал народу Украины с этим разобраться, а также заявил, чтобы Генеральный штаб в будущем не принимал без него подобные решения.

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Президент пообещал народу Украины с этим разобраться, а также заявил, чтобы Генеральный штаб в будущем не принимал без него подобные решения.

Ранее полковник Генштаба ВСУ Александр Хлысь сообщил, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования.

По словам полковника, разрешение будет действовать 30 суток, а затем его снова можно будет получить в ТЦК.