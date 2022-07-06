Обещаю с этим разобраться – Зеленский о запрете на выезд военнообязанным
Президент Украины обсудит на совещании решение Генерального штаба ВСУ по получению разрешений для военнообязанных для передвижения между областями.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 5 июля.
— Сегодня в обществе возникло много споров по решению Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и даже возмущение в обществе. Я поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседания ставки Верховного Главнокомандующего, – сказал он.
Президент пообещал народу Украины с этим разобраться, а также заявил, чтобы Генеральный штаб в будущем не принимал без него подобные решения.
Президент пообещал народу Украины с этим разобраться, а также заявил, чтобы Генеральный штаб в будущем не принимал без него подобные решения.
Ранее полковник Генштаба ВСУ Александр Хлысь сообщил, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования.
По словам полковника, разрешение будет действовать 30 суток, а затем его снова можно будет получить в ТЦК.