Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Обещаю с этим разобраться – Зеленский о запрете на выезд военнообязанным

Илья Нежигай, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины обсудит на совещании решение Генерального штаба ВСУ по получению разрешений для военнообязанных для передвижения между областями.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 5 июля.

— Сегодня в обществе возникло много споров по решению Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и даже возмущение в обществе. Я поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседания ставки Верховного Главнокомандующего, – сказал он.

Президент пообещал народу Украины с этим разобраться, а также заявил, чтобы Генеральный штаб в будущем не принимал без него подобные решения.

Сейчас смотрят

Президент пообещал народу Украины с этим разобраться, а также заявил, чтобы Генеральный штаб в будущем не принимал без него подобные решения.

Ранее полковник Генштаба ВСУ Александр Хлысь сообщил, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования.

По словам полковника, разрешение будет действовать 30 суток, а затем его снова можно будет получить в ТЦК.

Читайте
Залужный объяснил, кому нужно разрешение на выезд и как его получить

Источник: Офис президента
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка