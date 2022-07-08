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Факты / Украина

Россия может готовить к наступлению сразу на двух направлениях – ISW

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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війна в Україні

Аналитики из Института изучения войны (ISW) в сводке за 7 июля сделали предположение о возможном одновременном наступлении российских военных на Славянск и Краматорск.

По мнению аналитиков ISW, удары, нанесенные оккупантами по позициям ВСУ к югу от Барвенково, а также обстрелы Никополя, Новопавловки и нескольких населенных пунктов северо-западнее Славянска могут свидетельствовать о том, что Россия хочет обойти Барвенково с востока.

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Также они предполагают, что оккупанты могут пойти в направлении шоссе E40 Изюм-Славянск для продвижения на юго-восток в сторону Славянска, или двигаться прямо к юго-востоку от Барвенково в сторону Краматорска.

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— Российские силы могут создавать условия для возможного Краматорского штурма, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск, — прогнозируют эксперты.

Источник: ISW

Фото: Генштаб

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