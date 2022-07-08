Россия может готовить к наступлению сразу на двух направлениях – ISW
Аналитики из Института изучения войны (ISW) в сводке за 7 июля сделали предположение о возможном одновременном наступлении российских военных на Славянск и Краматорск.
По мнению аналитиков ISW, удары, нанесенные оккупантами по позициям ВСУ к югу от Барвенково, а также обстрелы Никополя, Новопавловки и нескольких населенных пунктов северо-западнее Славянска могут свидетельствовать о том, что Россия хочет обойти Барвенково с востока.
Также они предполагают, что оккупанты могут пойти в направлении шоссе E40 Изюм-Славянск для продвижения на юго-восток в сторону Славянска, или двигаться прямо к юго-востоку от Барвенково в сторону Краматорска.
— Российские силы могут создавать условия для возможного Краматорского штурма, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск, — прогнозируют эксперты.
Источник: ISW
Фото: Генштаб