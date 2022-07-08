Июль, 08 в 11:58

Решающие бои в развязанной РФ полномасштабной войне, скорее всего, будут происходить на юге Украины. Именно этот регион решает для украинской армии несколько ключевых задач.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя информацию, что решающим моментом для войны будет битва на юге Украины (вероятно, за Херсон и Мелитополь), несмотря на то, что Россия все силы бросила на Донбасс.

Эксперт объяснид, что наступление Вооруженных сил Украины на юге откроет доступ к временно оккупированному Крыму, позволит перерезать логистические пути врага и продвигаться вдоль побережья Азовского моря к границе Украины.

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– В принципе можно согласиться с этим мнением (о главной битве за Украину на юге, — Ред.), потому что сегодня юг Украины – это ключик от успеха. Он решает сразу несколько вопросов. Если мы начинаем наступление со стороны юга – во-первых, мы имеем доступ к Крыму сразу же, и если будет возможность, можем входить в Крым. Во-вторых, мы перерезаем артерию снабжения для большинства группировки (РФ, – Ред.) на юге. Мы перерезаем водную артерию Крыма, а это Северо-Крымский канал. И можем двигаться вдоль побережья Азовского моря вплоть до самой границы Украины – в Ростовскую область. И тогда Донбасс – Донецкая и Луганская области – оказываются в полуокружении, — подчеркнул Жданов.

По его словам, РФ стягивает сейчас все силы на Донбасс, а не на юг Украины, поскольку войной в России командуют политики, а не военные. Кремль же зациклен на захвате всей территории Донецкой и Луганской областей.

– Они загнали сами себя в ловушку. Дело в том, что там политики командуют войной, а не военные. Там есть политическая воля Путина “освободить” Донбасс. Поэтому наоборот они стягивают на Донбасс с других направлений силы и средства. Мы на Донбассе планомерно наносим поражение российской армии и постепенно ее уничтожаем. И если они там не добьются успеха и начнут, например, перебрасывать силы на любое направление – Харьковское, Запорожское или Херсонское – то они там (на Донбассе, — Ред.) будут слабеть, — объяснил Жданов.

Он уточнил, что у РФ сегодня нет возможности поставлять оперативный резерв для введения в бой.

Недавно военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин выразил мнение, что битвы за Херсон и Мелитополь станут решающими в войне с РФ. По его словам, именно от развития событий в этих городах будет зависеть продолжительность войны в Украине.

Источник: YouTube-канал Олега Жданова

Фото: Генеральный штаб ВСУ